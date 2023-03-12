NOVO LAND 2B期｜屯門街坊羅先生九度認購　今斥460萬購一房上車

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期今（12日）展開第三輪銷售，涉189伙，折實入場售429.33萬元起。今輪累收約9,703票，超額認購逾50倍。早上9時許，售樓處已有大批準買家及代理排隊等候揀樓，人龍一直延伸至商場外。



羅先生：調整印花稅稅階有助入市

買家之一的羅先生屬屯門區居民，今日購入NOVO LAND 2B期一伙一房單位，樓價約460萬元，打算上車自住。他表示，去年NOVO LAND 1A期開賣時也有入票抽籤，惟一直未能抽得前籌，至今已經抽第九次，才成功購入單位。他睇中項目規模大、心儀發展商品牌，亦認為價錢相宜。他又指，政府調整首置印花稅稅階，對推動入市有幫助。

陳先生：單位自住 不擔心樓市升跌

至於另一買家陳先生，今斥資約600萬元購入一個兩房單位，打算與家人自住。他又透露，是次為其第三次抽籤認購NOVO LAND，因感項目價錢吸引，會所「幾靚」。他又指，由於單位用作自住，故不太擔心樓市升跌。

一房折實入場費429.33萬起

今日銷售於早上9時多進行，涉及189伙，包含一房至三房間隔， 一房佔52伙，兩房佔116伙，三房佔21伙，實用面積由282至678平方呎，價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，價單呎價15,854元至18,698元，折實售價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476至15,893元。當中入場單位為2座6樓G室，實用面積298平方呎。