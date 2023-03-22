按保負資產半數屬「林鄭PLAN」　財庫局：貸款餘額平均超出樓價4%

近年樓價走勢回落，截至2022年第四季末，負資產住宅按揭貸款個案（負資產個案）宗數達12,164宗，按季飆升近22倍，為2005年第一季度以來近十八年新高。財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆議員提問指，相關個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃（按保計劃）下的貸款，按揭成數一般較高，而貸款餘額平均超出樓價4%。



有立法會議員就此負資產事宜向政府提問，財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆表示，2022年第四季負資產個案增加近11,600宗的主要原因，是住宅樓價在去年首三季下跌8.5%後，第四季再跌7.3%所致。這些負資產個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃（按保計劃）下的貸款，按揭成數一般較高。由於銀行職員的住屋按揭貸款和按保計劃要求相關物業須作自住用途，這些負資產個案涉及的物業都是用作自住。

負資產主要涉銀行職員按揭、按保計劃

他又指出，按相關抵押物業的市值計算，這些負資產住宅按揭貸款目前的平均按揭比率為104%，換言之，貸款餘額平均超出樓價4%。

此外，許正宇又指，按保計劃下的負資產個案，約有一半屬計劃於2019年10月起擴大適用範圍下的按揭貸款。資料顯示，當時政府宣佈提高「按揭保險計劃」樓價上限，八成按揭樓價上限由600萬增至1,000萬元，首次置業客申請九成按揭樓價的上限，更由400萬元倍增至800萬元，市場把有關計劃稱為「林鄭PLAN」。

財庫局許正宇指，按保計劃下的貸款質素維持良好，截至去年底的貸款拖欠比率只有0.01%。（資料圖片）

按保計劃貸款拖欠比率0.01%

不過他表示，負資產個案數目增加主要受物業價格調整所致，考慮到有關借款人絕大部分能按期繼續還款，而樓價自年初以來已逐漸回穩，預期不會對香港經濟和整體樓市造成重大影響。金管局會持續監察負資產個案的情況。

又指雖然2022年樓價下跌導致負資產宗數上升，但按保計劃下的貸款質素維持良好，截至去年底的貸款拖欠比率只有0.01%。

上季末負資產金額達662億 創2003年後新高

資料顯示，截至2022年第四季末，負資產住宅按揭貸款個案（負資產個案）宗數達12,164宗，按季飆升近22倍，為2005年第一季度以來近十八年新高，而負資產個案涉及的金額亦由約30億元，按季增加21倍至約662億元，創自2003年第四季度的最高水平。