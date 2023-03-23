山頂白加道獨立屋獲內地客12億洽購　呎價逾25萬挑戰亞洲新高

中港兩地通關後，超級豪宅物業獲內地客追捧。市場消息透露，資本策略地產（0497）持有的山頂白加道45號、全新4層獨立屋，新近獲內地買家以12億元洽購，若交易落實，成交呎價將高達25.5萬元，挑戰亞洲呎價最貴豪宅。



市傳獲洽購的山頂白加道45號獨立屋，樓高4層，實用面積約4,700平方呎。據悉，該物業在過去兩年一直在市場上放售，今年初發展商亦表示該大屋接獲不少查詢。《香港01》致電資本策略地產執行董事方文彬，查詢上述洽購消息，惟未能聯絡。

原為二級歷史建築Villa Blanca 2011年2億易手

上述項目原為二級歷史建築Villa Blanca，原業主為知名工業家黃克競。物業在2011年獲資本策略地產以2億元購入，及後向城規會申請重建為一幢樓高4層低密度住宅項目，並保留其向街外牆的原貌及設置歷史解說標示。直至2015年，集團為項目完成補地價，涉及金額1.032億元。

呎價料超越陳紅天山頂歌賦山道洋房

資料顯示，目前亞洲呎價最貴的豪宅物業為山頂歌賦山道15號，原由莊士機構國際（0367）持有，在2016年6月以21億元售予內地富商陳紅天為擔保人的Chen Family Assets Management Company Limited。物業為一座6層高、實用面積約9,212平方呎之洋房，成交呎價約22.8萬元。