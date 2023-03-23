美國加息｜代理：物業再成避險工具　投資者入市比例將增至兩成

美國聯儲局凌晨宣布2023年第二次議息結果，加息0.25厘。有地產代理預計，加息步伐或持續放慢，加息周期或於年內見頂，預料中價物業接力上升。



中原陳永傑：投資者入市比例將增至兩成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國一年內加息9次，但最近兩次加息幅度明顯放緩，顯示了聯儲局於考慮壓抑通脹的同時，亦顧慮到大幅加息對整體經濟影響，昨日聯儲局官員已指出小幅加息是適當做法，預示加息周期或於年內見頂。

他續指，美國放緩加息步伐，令投資物業成本降低，香港物業將再次成為投資者的避險工具，料中價物業投資者入市比例將增加至兩成。他預料，今年首季樓市跟隨經濟復甦而進入轉角市，樓價升幅相對較快，第二季經濟復甦進入中後期，樓價升幅將稍後放緩。

他續指，滙豐銀行宣布維持最優惠利率不變，對香港樓市屬喜訊，料可刺激周六新盤銷情，估計單日一手成交可逾600宗，並預期樓價將維持升浪，料第二季升5%，上半年累升11%。。

美聯布少明：料港息未來不會大升

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，美國去年6月至11月連續4次每次加息0.75厘，去年12月加息已收窄至0.5厘，而今年2月初以及今次更僅各加0.25厘，足見美國加息步伐明顯放慢。再者，美國有銀行相繼倒閉，原因與加息有關，相信為穩定當地銀行體系下，估計美國加息步伐持續放慢，甚至即將見頂。

香港方面，2月初本港大型銀行未再跟隨調高息率，而今次同樣維持最優惠利率不變。事實上，早前本港有大型銀行已降低二手物業H按封頂息，相信港息未來不會大幅上升。