首季二手交投量料1.23萬宗　創六季新高　美孚新邨成交最旺

整體樓市氣氛回暖，有代理預計，今年首季二手住宅註冊量將創近六季新高，料錄得超過1.23萬宗買賣個案。而首季交投最旺的屋苑為荔枝角美孚新邨，期內暫錄139宗二手買賣。



香港置業研究部董事王品弟表示，今年首季隨著防疫措施放寬、內地與香港恢復通關，香港經濟步向復常，樓市交投亦轉旺；據土地註冊處資料顯示，本季至今（截至3月21日）二手住宅錄10,959宗註冊，相比上季的7,697宗已高出約42.4%；料今年首季二手住宅註冊量將超越去年第2季的12,320宗水平，屆時將創六季新高。

淘大花園交投急升1.5倍 冠絕全港

王品弟又指出，本季至今的10,959宗二手住宅註冊中，註冊量最多的十個私人屋苑本季至今共錄880宗註冊，較上季的548宗高出約60.6%，表現勝大市。所有屋苑均報升，其中淘大花園按季升幅最大，本季至今錄60宗註冊，較上季的24宗高出1.5倍；其次為美孚新邨，本季至今錄139宗註冊，較上季的61宗高出近1.28倍；麗港城亦表現不俗，本季至今錄74宗註冊，較上季的35宗高出逾1.1倍。

至於該十個屋苑中，按季註冊量升幅顯著的美孚新邨以139宗註冊居榜首；嘉湖山莊以117宗註冊排第二，較上季的91宗高出約28.6%；太古城以105宗註冊排第三，較上季的57宗高出約84.2%。