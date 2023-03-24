內地客1.3億購嘉峯匯洋房　啃辣招稅2000萬　稅款夠買多伙三房戶

中港兩地通關後，內地豪客大手買入市區豪宅物業。嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯，於上月底以逾1.3億元沽出首幢洋房，新買家料為內地客，是次更繳付高達樓價15%的辣招稅，稅款接近2,000萬元，單計稅款已足夠買入同屋苑一伙高層三房單位。

上述個案為嘉峯匯花園洋房5號，在上月底以1.3008億元連兩個車位招標售出，呎價40,867元，成交價創當時啟德區內新高。該洋房實用面積3,183平方呎，連22平方呎平台、470平方呎花園及614平方呎天台，屬四房四套間隔，配備私人電梯。

嘉峯匯月內連沽2伙億元花園洋房

資料顯示，該幢洋房新買家的英文名字為國語拼音，料為內地客，是次繳付高達樓價15%的辣招稅，涉款高達1,951.2萬元。翻查該屋苑2月份一宗二手成交買賣，一伙實用面積778平方呎的1B座高層C室，成交價也只是1,950萬元，反映稅款足夠買入多一個三房單位。

除了上述花園洋房5號外，在本月17日該屋苑再沽出花園洋房2號，成交價1.3538億元售出，成交呎價42,043元。嘉峯匯累售1,000伙，連車位合共套現約122億元。