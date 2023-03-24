內地客連環蝕沽海日灣洋房　合計兩次料實蝕9200萬｜多相

入伙約4年的白石角海日灣再錄洋房勁蝕個案。屋苑一幢由內地客持有的單號洋房，本月以8,150萬元沽出，帳面勁蝕32%。去年底，同屋苑亦錄得一宗洋房蝕三成個案，兩宗均來自同一個內地家族，合計實蝕近9,200萬元。



上述新成交為海日灣單號洋房，實用面積4,074平方呎，地下為大廳、廚房及花園，1樓設三間套房，2樓全層為主人房。地庫有兩個車位。據區內代理透露，該洋房原屬交樓標準狀況，未有提供傢具，惟早前原業主曾進行大裝修，不過工程未完成便出現資金不足的情況，令洋房裝修工程爛尾，現況如同廢墟。

據知，洋房去年9月底以「蝕讓價」1.05億元放盤，過去半年一直未獲承接，直至本月中以8,150萬元沽出，成交呎價約20,005元。

去年9月蝕讓價1.05億放盤

資料顯示，上述洋房由姓蔡的內地人士持有，於2019年1月以1.19億元買入。以最新成交價計，帳面勁蝕3,750萬元，貶值或31.5%。若計及買入時的稅款505.75萬元，以及賣出時的佣金81.5萬元，料實蝕金額高達約4,337萬元。

↓海日灣單號洋房現況↓

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虧蝕金額夠買入9間三房單位

代理又透露，海日灣對上一宗洋房損手個案，亦是來自姓蔡的內地客，料與上址為同一組蔡姓家族人士。資料顯示，去年12月底海日灣另一幢單號屋，實用面積4,104平方呎，以約9,000萬元沽出，呎價21,930元。

洋房於2018年11月以約1.32億元一手購入，持貨逾四年，帳面蝕4,200萬元。貶值32%。如計及當時入市繳稅約561萬元，以及賣出的佣金約90萬元，料實蝕約4,851萬元，相等購入價的37%。

而合計兩宗海日灣洋房蝕讓成交，估計此蔡姓家族合共損手約9,188萬元。以屋苑面積789平方呎的三房，近期成交價1,000萬計，虧蝕金額已夠買入9間三房戶。