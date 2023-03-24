明日大嶼諮詢月底結束　甯漢豪：應討論如何做好、並非做與不做

「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案的公眾諮詢將於本月底結束。發展局局長甯漢豪表示，現時並非討論「做與不做」，而是如何做好，又指若果有反對意見純粹要求撤回計劃，政府始終要做有益社會的決定。

甯漢豪表示，交椅洲人工島和北部都會區均是香港重要的土地供應來源，指任何土地發展項目都難以沒有反對聲音，又指公眾諮詢除接了獲批評聲音，也有很多意見要求政府要堅定方向。她指，未來會集合公眾意見，於今年做好環評研究，其後啟動程序，明年展開詳細工程設計，項目造價估算會更精確，屆時再與公眾交代及再諮詢公眾。

甯漢豪指「3島方案」有必要保留

對於公眾諮詢將於本月底完結，甯漢豪表示，希望公眾不要看成死線，未來仍有不同法定程序和公眾參與機會。

有意見認為海平面上升會令人工島面臨水淹風險，甯漢豪指，人工島平均地面高度為主水平基準以上7.5米，部分位置更達基準以上9米，強調現代化設計並非要將設施興建得很高，而是按目前估算和聯合國的指標，興建足夠高度，並預留容量，按需要提升。又指目前「3島方案」有必要保留，若放棄有關設計，或會影響人工島水流，進而影響海洋生態。