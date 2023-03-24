長沙灣潤發倉庫三級火　華潤年初137億補地價　擬重建2500伙

長沙灣潤發倉庫今午（24日）發生三級火，由於現場冒出大量黑煙，五間學校需要疏散，連同鄰近居民，約1,600人需疏散。該貨倉由華潤置地（1109）持有，近年正計劃重建為大型住宅項目，提供2,500伙。項目於今年1月底公布已與政府達成換地協議，涉及補地價金額達逾137億元，為近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。



位於長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。

該項目將重建成商住項目，並提供社區福利設施及公眾停車場，當中住宅樓面為148.1萬方呎，商業樓面為9.9萬方呎，總樓面約158萬方呎，以項目補地價金額達137.3394億元計算，每呎樓面地價約8,700元，項目預計提供約2,500伙。

↓長沙灣潤發倉庫三級火現場情況↓

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曾與旁邊嘉里鴻基貨倉申請合併重建3140伙

華潤置地在2017年，曾就上述發祥街1號潤發倉庫，與新地（0016）及嘉里（0683）各佔一半權益的發祥街3號嘉里鴻基貨倉，一併向城規會提出重建方案，兩地盤合共擬建8幢住宅大廈，提供3,140伙。不過未知發展商最終會否採用該合併重建方案。

潤發倉庫旁邊的發祥街3號嘉里鴻基貨倉，在日前已獲屋宇署批出建築圖則，准建一幢樓高35層、另有3層平台、兩層地庫的商住項目，住宅部分樓面約43.2萬平方呎，非住宅部分3.21萬平方呎，合共樓面約46.4萬平方呎。