黃竹坑站6期准建兩幢分層住宅　元朗流業街批建112座洋房

屋宇署公布，1月共批出23份建築圖則，其中港島區佔4份、九龍區佔10份，新界區則佔9份。其中，會德豐地產旗下黃竹坑站港島南岸第6期項目，獲批建兩幢樓高31層、設3層基座的住宅大廈，提供約50.37萬平方呎。

會德豐於2021年4月投得上述項目，補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。項目預計提供約700至750伙。

長實吳佳慶曾指擬發展精品住宅

此外，長實（1113）旗下元朗流業街與涌業路交界住宅地，獲屋宇署批准興建112幢樓高兩層的洋房，總樓面約78,498平方呎。上述元朗住宅地於2021年8月以7.16億元批出予長實，每方呎樓面地價約9,112元。當時長實執行董事吳佳慶表示，項目擬發展精品住宅，將全部興建兩層高的花園洋房。

至於遠東發展（0035）、蘭桂坊集團等發展的西貢蠔涌第1期項目，獲批建26幢樓高3層的洋房，總樓面約5.66萬平方呎。該項目第2期在去年11月，曾向城規會申建22幢樓高3層的洋房，總樓面約4.44萬平方呎，即整個項目提供48幢洋房。

嘉里鴻基貨倉准建商住物業 涉46.4萬呎

規劃超過二十年的嘉里鴻基貨倉亦獲批建築圖則，項目位於長沙灣發祥街3號的嘉里鴻基貨倉，獲批建一幢樓高35層、另有3層平台、兩層地庫的商住項目，住宅部分樓面約43.2萬平方呎，非住宅部分3.21萬平方呎，合共樓面約46.4萬平方呎。

上述嘉里鴻基貨倉由新地（0016）及嘉里（0683）各佔一半權益，並與華潤集團持有的發祥街1號潤發貨倉在2017年一併提出重建方案，兩地盤合共擬建8幢住宅大廈，提供3,140伙。