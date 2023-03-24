元朗雨後次輪賣97伙　逾半百名代理及準買家到場　暫沽16伙

星星地產（1560）旗下新盤元朗雨後（After The Rain）， 今日（24日）次輪推售97伙，折實入場412.22萬元起。據代理消息，截至晚上6晚半，該盤暫時有16伙獲買家選購，佔今日可供發售單位約16.5%。

元朗雨後次輪銷售於今日傍晚約5時起開始，有逾半百名代理及準買家，陸續到達位於觀塘售樓處鄰近的酒樓報到。代理透露，最終有16組買家出席雨後次輪銷售，而截至晚上6晚半，該盤暫時有16伙獲買家選購，佔今日可供發售單位約16.5%。

16組買家出席

次輪推售97伙，折實售價由412.22萬至776.41萬元，折實呎價由13,766元至17,850元，全數單位折實售價低於800萬元。當中，最平一伙為9樓H單位，實用面積276平方呎，屬開放式間隔，折實售價412.22萬元。

上周首輪沽近八成 套現6.6億

至於，雨後過去周末（18、19日）首輪開賣143伙，沽出112伙，套現約6.6億元。

雨後位於宏業西街21號，提供335伙，間隔由開放式至三房套連儲物室不等，實用面積由252至909平方呎，另有連平台及連天台特色戶，預計關鍵日期為2023年12月31日，樓花期約九個月。