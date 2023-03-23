瑜一1B期周六賣179伙 截收9600票 超購逾52倍
撰文：黃祐樺
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由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，落實本周六（25日）展開首輪銷售、盡推3張價單、合共179伙。項目今日（23日）截止接受認購登記，累收逾9,600張票，以179伙計，超額認購逾52倍。
華懋集團銷售總監封海倫表示，入票人士當中，若以地區分布計，九龍客佔逾六成、港島客佔逾兩成，其餘為新界客。當中不乏大手買家，佔整體近三成。
周六賣179伙 折實呎價27083元
首輪銷售179伙，涵蓋一房至三房，包括10伙一房單位、123伙兩房單位及46伙三房單位，實用面積由336至941平方呎，折實售價由786.84萬至3,045.29萬元，折實呎價由21,850元至34,374元，整批折實平均呎價27,083元。
項目僅有的4伙四房戶將於本周日（26日）招標推出。至於項目的兩房及三房特色單位會於首輪以價單形式發售。
↓↓瑜一兩房示範單位↓↓
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瑜一由哪個地產發展商發展？
瑜一由華懋集團及港鐵（0066）合作發展，屬港鐵何文田站二期；2018年推出招標，華懋擊敗其餘七個財團奪得，當時單是補地價已涉逾74億，賣樓收益更要與港鐵分紅，分紅比例達這個數。
瑜一的認購登記程序有何特別？
為減少紙張浪費，瑜一的認購登記程序採用專用手機應用程式（app）（My Places By Chinachem Group）進行，準買家可透過app進行認購意向登記、即時瀏覽樓盤最新資訊、自動參與下一輪抽籤，以及查閱抽籤結果等。
瑜一的關鍵日期是？
瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期），合共844伙。第1A期預計關鍵日期為2024年7月26日、第1B期為2024年11月29日、第1C期為2025年5月5日。即看第1B期住宅單位戶型分布及直擊示範單位。