瑜一1B期周六賣179伙　截收9600票　超購逾52倍

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，落實本周六（25日）展開首輪銷售、盡推3張價單、合共179伙。項目今日（23日）截止接受認購登記，累收逾9,600張票，以179伙計，超額認購逾52倍。

華懋集團銷售總監封海倫表示，入票人士當中，若以地區分布計，九龍客佔逾六成、港島客佔逾兩成，其餘為新界客。當中不乏大手買家，佔整體近三成。

華懋集團銷售總監封海倫（左），華懋集團銷售總經理陳慕蘭（右）

周六賣179伙 折實呎價27083元

首輪銷售179伙，涵蓋一房至三房，包括10伙一房單位、123伙兩房單位及46伙三房單位，實用面積由336至941平方呎，折實售價由786.84萬至3,045.29萬元，折實呎價由21,850元至34,374元，整批折實平均呎價27,083元。

項目僅有的4伙四房戶將於本周日（26日）招標推出。至於項目的兩房及三房特色單位會於首輪以價單形式發售。

↓↓瑜一兩房示範單位↓↓