KOKO MARE首批98伙　折實均價18330元　入場價594萬起

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE，今日（23日）公布首張價單，首批98伙，一房折實入場價由593.7萬元起，折實平均呎價18,330元，較今年2月推出的KOKO ROSSO高約2%。



首批98伙，包含一至兩房，當中一房開放式廚房佔9伙、 兩房開放式廚房73伙、兩房梗廚佔16伙，實用面積334至520平方呎，價單定價674.6萬至1,055.8萬元，價單呎價由19,317元至25,977元。

項目設有4種付款辦法，扣除約12%折扣後，折實售價593.7萬至929.2萬元，折實呎價17,000元至22,859元。首張價單約九成折實單位於900萬元。

KOKO MARE不設示範單位。

KOKO ROSSO首批均價17973元

參考第1期KOKO HILLS於2020年7月公布首批83伙，折實平均呎價19,995元，一房折實售787.2萬元起。第3A期KOKO ROSSO 今年2月公布首批88伙，折實平均呎價17,973元，一房折實售554.5萬元。KOKO MARE較KOKO ROSSO高約2%。

至於保利置業（0119）油塘高超道朗譽，2022年11月的首張價單128伙，折實均價17,938元。五礦地產油塘蔚藍東岸，2020年11月首批138伙，折實均價17,688元，

KOKO MARE六成望維港海景

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE，由兩座大廈組成，涉及444伙，分布在第8及9座，涵蓋一至三房間隔，實用面積由310至1,078平方呎。項目五成單位座向東南，望開揚海景及園景，佔約六成望維港海景。