KOKO MARE樓書曝光　涉444伙　一房最細310呎起

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期 KOKO MARE今日（16日）公布樓書，由兩座大廈組成，涉及444伙，分布在第8及9座，涵蓋一至三房間隔，實用面積由310至1,078平方呎。其中，第8座標準樓層每層11伙，第9座標準樓層每層10伙，每座各提供三部升降機。

據樓書資料顯示，最細單位分布9座3樓至25樓F室，實用面積310平方呎，屬一房間隔，浴室需經過睡房進入；最大一伙為第9座26樓G室，屬天際平台特色戶，實用面積1,078平方呎，屬三房套房連工作間，獨立廚房呈超長形，並連740平方呎天台及171平方呎平台， 內置樓梯上落。

至於，最細一伙特色戶為第9座26樓F室，屬一房間隔， 實用面積310平方呎，連259平方呎天台。

設5種特色戶 最大1078呎連平台及天台

戶型分布方面，KOKO MARE的標準戶型涵蓋一至兩房，其中一房連開放式廚房，實用面積由310至334平方呎，涉及60伙；兩房連開放式廚房，實用面積由416至489平方呎，涉及253伙。至於兩房梗廚，實用面積由464至529平方呎，涉及97伙。

項目另設有5種特色單位，涉及天台、天際、平台、花園及花園特色戶，實用面積由310至1,078平方呎。當中，一房至兩房連平台或天台或花園特色單位，實用面積由310至529平方呎，涉及31伙。三房特色單位佔3伙，其中2伙為花園特色戶，實用面積724至743平方呎、天際特色單位佔一伙，實用面積1078平方呎。

第8座標準樓層，每層提供11伙。（樓書圖片）

最快下周開價 首批不少於90伙

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀今（16日）表示，項目最快下周公開首張價單，料首批不少於90伙，包含一至兩房間隔。 會德豐地產經理（市務）吳家寶表示，項目五成單位座向東南，望開揚海景及園景，佔約六成望維港海景。