2月樓價指數按月升2.2%　創4個月新高　今年首兩個月累漲逾3%

私樓樓價指數回升。差餉物業估價署今（29日）公布，2月份私人住宅樓價指數報339.4點，較一月份的338.4點，按月升2.2%，連升兩個月，創四個月新高。至於累計今年首兩個月表現，私人住宅樓價指數期間累升3.28%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報347.3點，按月升2.24%；大型單位（D、E類）報305點，按月升0.56%。

B類單位按月升2.35%

若再細分各類戶型，當中升最多為B類單位（431至752平方呎）報334.9點，按月升2.35%，A類單位（面積431平方呎或以下）報378.6點，按月升約2.19%，C類單位（753至1,076平方呎）報315.8點，按月升約2.13%；D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則報305.4點，按月升0.53%。至於，E類（1,722平方呎或以上） 單位報303點，按月升0.6%。

此外，1月份私樓租金指數報174.8點，按月上升約0.98%，較去年同期低約3%。

2月份中小型單位（A、B、C類）樓價指數報347.3點，按月升2.24%。（資料圖片）

萊坊：料今年上半年樓價仍低位徘徊

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，樓市受惠於通關消息帶來的報復式反彈，二月份官方樓價指數按月回升2.2%，而短期內高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素依然繼續阻礙樓市復甦的速度，當發展商加推大量新盤時，反映二手樓價為主的官方樓價指數有機會再次受壓，預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊，成交量則已見明顯回升。

他續指，雖然美國加息步伐已經開始減慢，但預計到今年下半年加息因素才會淡化，短期內香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車人士及新造按揭，特別是二手成交。