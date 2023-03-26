何文田瑜一1C期突撃開價　首批80伙　折實售1216萬起

華懋與港鐵 （0066） 合作的何文田瑜一1B期，昨首輪賣179伙即日沽清。發展商急不及待即晚上載瑜一1C期樓書，並於今日（26日）突撃公布首張價單，首批涉80伙，折實售價由1,216.01萬元起，折實平均呎價約25,953元，較本月中公布的1B期首批折實均價24,838元，高約4.5%，



華懋集團銷售總監封海倫指，首批涉及80伙，包括55伙兩房、25伙三房單位，實用面積由465至934平方呎，是次提供3種付款方法，扣除最高15%折扣後，折實售價由1,216.01萬至2,584.34萬元，折實呎價由21,850元至30,563元。

入場單位為第5B座2樓C室，實用面積465平方呎，折實售價由1,216.01萬元，折實呎價約26,151元。封海倫指，預計未來有提價空間，亦不排除短期加推。項目將於周一（27日）起開始收票，或最快下周展開首輪銷售。

↓↓瑜一1C期戶型分布↓↓

參考瑜一第1B期，於3月15日公布首張價單，首批涉及50伙，折實平均呎價為24,838元，一房折實入場價由786.84萬元起。是次1C期的首批折實均價較1B期高約4.5%。

佔六成半為兩房戶 最細423呎起

據樓書顯示，瑜一1C期由5A及5B座組成，提供214伙，實用面積由423至1,213平方呎，包含兩房至四房戶型，主打兩房戶型，佔近六成半、有142伙，至於三房佔逾三成、有68伙。

項目又設有3款、共19伙特色單位，包括8伙頂層特色單位，面積由461至1,213平方呎、兩伙天際特色單位，面積為1,207至1,213平方呎，以及9伙平台特色單位，面積由423至891平方呎。項目預計2025年5月初落成。