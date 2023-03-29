驗樓奇聞｜詹Sir收樓驚現兩隻老鼠　天池屋私家泳池水質嘔心變綠

香港新盤除了奇則處處，小業主收樓時也會遇上各種「千奇百趣」的問題。香港專業驗樓學會會長及資深工程監督詹濟南（詹Sir）今（29日）於「2022年建造及裝修業優秀大奬頒獎禮」上，分享去年驗樓時的奇聞奇事。

詹sir表示，過去一年驗樓期間遇上不少奇聞，如有一手單位交樓時，發現單位內有兩隻老鼠，其中一隻於浴缸底發現。當發展商職員派人上來打算捉走老鼠時，發現老鼠早已消失得無影無蹤。詹sir直言，自己亦係首次於驗樓期間見到活生生老鼠，相信是因為疫情期間很多餐廳由於限聚關係，工人無法在餐廳內進食，所以外賣增多，連帶地盤鼠患嚴重。

防止長期暴曬爆裂 游泳池需要放水

另外，他又發現有單位內的戶外游泳池的池水變綠，估計是因為游泳池早已建好，需要放水以保持泳池內紙皮石不會因長期暴曬而爆裂，但水質卻變得污濁。

廁紙架位置狹窄難作替換

此外，部分新樓盤的設計亦有缺陷，詹sir指有單位的洗手間內，放置廁紙的廁紙架位置狹窄，住戶需要先將一半廁紙取走，方可放入。詹sir笑指設計用心良苦，「好貼心」。

他亦發現個別新盤單位的浴室內，其花灑架出現整個鬆脫情況；另有發展商於單位的假天花位置設有高空儲物空間，詹Sir形容位置是「至高無上首飾箱」。

Prince Central奪最佳質素屋苑大獎

頒獎禮上同時公布多個獎項名單，包括最佳質素屋苑大獎，新地（0016） 何文田Prince Central；最佳總承建商獎為駿輝建築有限公司；最佳交樓服務團隊獎為沙田瓏珀山的帝譽服務有限公司；最佳園藝獎為沙田瓏珀山。