KOKO HILLS 3B期今命名KOKO MARE　涉444伙　擬下周開價

會德豐地產旗下藍田新盤KOKO HILLS發展項目第3B期今日（14日）命名為KOKO MARE，涉及444伙，主打一至兩房單位。發展商預告，最快周內上載樓書，下周公布首張價單，最快3月進行首輪銷售。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS第3B期KOKO MARE由兩座組成，為第8、第9座，涉及444伙，有六成單位屬臨海海景單位，實用面積由310至529平方呎，佔逾99%屬一房及兩房單位，餘下少量屬三房特色戶，預計明年6月底前落成，屬短期樓花。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右一）

黃光耀又表示，KOKO MARE最快周內上載樓書，下周公布首張價單，最快3月進行首輪銷售。定價方面，他表示，因應項目的景觀及質素，預告KOKO MARE會適量加價，較KOKO ROSSO有最多一成的提價空間，但強調會逐步提升。

另外，會德豐地產不足三個月，已累沽出434伙，套現逾50億元。其中，3A期KOKO ROSSO兩輪合共沽出308伙，套現逾24億元，平均呎價約1.87萬元，當中不乏年輕買家及小家庭、藍田或將軍澳區買家。有八成買家年紀約為25至44歲。他預計，隨市場不明朗因素消除，加上新盤不斷推出，預料3月一手成交可望上3,000宗。