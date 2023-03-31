CCL按周升1.1%　創23周新高　首季樓價累升7.39%

中原城市領先指數CCL最新報168.35點，按周升1.11%，指數創23周新高，重上2022年10月水平，CCL一周升一周跌，走勢反覆上升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今周指數仍未反映矽谷銀行倒閉事件，市場受到利好利淡消息干擾，預計短期樓價繼續呈反覆向上格局。

他又指， 本周八大樓價指數齊升，是升市14周以來第3次，整體樓價升勢持續。CCL正向上迫近170點目標，現時僅相差1.65點或0.98%。近期新盤熱賣，對香港二手樓價的影響將於4月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass及CCL（中小型單位）重回2022年10月水平

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass及CCL（中小型單位）持續上升，同樣重上2022年10月水平，但近3周升幅時大時小，升勢反覆。其中，CCL Mass報169.07點，按周升1.04%，連升3周共2.41%。CCL（中小型單位）報167.59點，按周升1.08%，連升6周共5.44%。至於，CCL（大型單位）報172.22點，按周升1.28%。3月美國議息前，豪宅樓價一周升一周跌，反覆波動。

按地區劃分，呈四區齊升局面，當中九龍、港島及新界西樓價同樣重上2022年10月水平。

首季CCL（中小型單位）升8.3%

按地區劃分，呈四區齊升局面，當中九龍、港島及新界西樓價同樣重上2022年10月水平。新界東CCL_Mass報182.13點，按周升1.54%，指數重上2022年9月水平。九龍CCL_Mass報164.36點，按周升1.44%，連升3周共2.55%。港島CCL_Mass報171.03點，按周升0.67%。新界西CCL_Mass報154.33點，按周升0.51%，連升4周共2.74%。

總結，以正式買賣合約日期計，2023年首季CCL升7.39%，CCL Mass升8.16%，CCL（中小型單位）升8.30%，CCL（大型單位）升3.34%。豪宅樓價升幅相對落後。港島升9.70%，九龍升9.01%，新界東升7.13%，新界西升6.13%。港九市區樓價升幅明顯跑贏大市。

中原地產研究部主管黃良昇榮休

此外，中原地產指，研究部主管黃良昇榮休。職務將由高級聯席董事楊明儀接任，於2023年4月1日正式生效。