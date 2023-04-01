豪宅提款機｜西半山羅便臣道驚現「12按」銀主盤　曾年半借7000萬

傳統豪宅區有單位淪為提款機，被業主多次抵押貸款，最終遭銀主沒收放售。位於西半山羅便臣道31號一伙中層四房戶，淪為多按銀主盤，涉及12次按揭貸款，當中更於一年半內兩度借財仔共7,000萬元。該銀主單位新近推出市場放售，叫價4,500萬元。



市場消息透露，上述單位為羅便臣道31號中層B室，實用面積1,749平方呎，屬四房間隔，望開揚城市景，屬銀主盤。據知，沒收單位的銀主為一家財務公司，目前以4,500萬元、意向呎價25,729元，連車位叫價放盤。

據網上銀行估價資料，如恒生及滙豐就上址估價為4,775萬元，目前叫價較估價平低275萬元或5.8%。如連同車位計，恒生就上址估價則為5,075萬元。

↓↓羅便臣道31號放盤圖片↓ ↓

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曾半年內借四按、五按、六按

資料顯示，連同「一按」計算，上述單位於2008年至2020年間，先後出現最少12次抵押紀錄，期間業主有借有還，不過在2017年3月至9月期間，一度承做「四按」、「五按」、「六按」。

及後在2019年2月及2020年3月亦出現兩次大額抵押紀錄，涉及金額分別為3,000萬及4,000萬元的貸款。至於，上述單位由公司名義持有，該公司於2008年以2,979.25萬元購入上址單位。