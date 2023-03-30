許家印布力徑大宅銀主盤　消息：出價未達要求、與潛在買家續接洽

撰文：蔡偉南
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恒大（3333）近年陷入債務危機，其創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號B座大宅，去年11月被接管，市值達8.8億元。接管人在本月委託代理出售該大宅，定於3月下旬截標，據最新市場消息指出，該大宅暫時收到的意向未達到要求，業主將會繼續與潛在買家接洽出售大宅。

原訂3月下旬選定買家

上述大宅早前委託中原地產及世邦魏理仕進行招標，接獲數十組客查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，餘下約三成為國內客，原本計劃於3月下旬選定買家。不過據知收到的意向未達到要求。

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六成查詢為本地老牌家族、超級富豪

據《香港01》去年11月報道，上述山頂布力徑10號B座大宅，由許家印透過離岸公司迂迴控股，曾出租多年，2021年10月抵押予中國建設銀行（亞洲），以作當時過期未付的2.6億美元債券寬限。去年11月大宅被中國建設銀行（亞洲）接管。布力徑10號B座大宅的實用面積約5,171平方呎，以目前市值8.8億元計，呎價約170,180元。

事實上，許家印在2010年透過公司轉讓形式，向新世界（0017）購入多間布力徑洋房。其中，10號C座大宅面積約5,433平方呎，由許家印直接控股，並用作自住，2021年亦抵押了予財務公司歐力士。

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