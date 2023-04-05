KOKO MARE提價加推48伙　折實均價1.92萬　入場價588萬起

復活節假期前夕，發展商積極加推。會德豐地產藍田KOKO MARE，上周六（４月1日）進行首輪發售138伙，即日沽約103伙。發展商新近加推第3號價單，涉及48伙，維持最高12%折扣計，折實售價由587.8萬元起，整批折實平均呎價19,284元，較上一張價單折實均價18,963元比，提價1.7％；與首張價單18,330元相比，高出約5.2%。

首推望維港鯉魚門段一房戶

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新加推單位集中在第9座，此期數位處單邊，為同系中最多單位座向東南，景觀更開揚。他又指，今批包括24伙一房及24伙兩房梗廚單位，並首次推出維港鯉魚門段的一房開放式廚房單位。項目將於短期內公布銷售安排，以及進行次輪銷售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左一）

今批48伙的實用面積介乎310至500平方呎，價單定價由667.9萬至1,102萬元，價單呎價介乎20,122元至23,458元。扣除最高12%折扣後，折實售價由587.8萬至969.8萬元，折實呎價由17,708元至20,645元。

32伙折實價低於900萬元

以折實價計算，有9伙售價低於600萬元、24伙低於700萬元、32伙低於900萬元，全數折實低於1,000萬元。最低售價一伙為第9座3樓F室，一房間隔，實用面積310平方呎，折實售價587.8萬元，呎價18,961元。