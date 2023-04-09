歌神開SHOW！ 許冠傑長居康樂園　另持隱世大埔洋房

年屆74歲的「歌神」許冠傑（Sam Hui）一連七場《許冠傑此時此處演唱會2023》日前正式開鑼。熱愛香港的許冠傑，至今未有移民，在港一直居於大埔康樂園，但原來除康樂園外，許冠傑在大埔另持有一幢洋房，兩物業估計市價逾半億元。



「歌神」鍾情大埔洋房物業

據知，「歌神」許冠傑多年來一直居於康樂園，物業早於1999年購入，位於康樂園東路，洋房面積約2,121平方呎，連約3,200平方呎的花園，一直自住至今。參考屋苑同類型物業近期成交價約為3,300多萬元。

至於「歌神」大兒子許懷欣2004年結婚，許冠傑同年亦斥約1,470萬元購入同屋苑一幢單號屋，實用面積2,088平方呎，據知作為兒子居所，物業於2013年以2,300萬元售出，「歌神」帳面賺約830萬元或56%。

早年購入 用作私家「Band房」？

此外，據知「歌神」尚持有另一洋房物業，位於同區御泓居，曾有指是用作私家「Band房」。據代理指，許冠傑現在仍不時駕車到御宏居，並在屋苑附近跑步做運動。

此隱世屋苑位於大埔半山元洲仔3985號，全盤只有8座洋房，實用面積一律約2,000至2,100餘平方呎，並連逾千呎花園，望山景及吐露港景。御泓居私隱度甚高，成交量極稀疏，對上一宗已是2015年中錄得，當時成交呎價約1.2萬元。

若以現時周邊同類物業呎價計，估計上述物業市值約3,000至4,000餘萬元。

除住宅外，歌神投資工廈亦有道，據資料，歌神早於2010年透過助手（張德俊）名義、以155萬元購入粉嶺安恒工貿中心低層單位，2018年再轉歌神自己名下，單位建築面積約1622平方呎，去年以495萬元易手，持貨約十二年，帳面獲利340萬元。