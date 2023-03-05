方力申挺身護Maple　身家過億　曾擲4450萬購元朗巨宅與家人同住

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》近日上架，該片揭發韓國攝理教教主鄭明析借宗教為名性侵女信徒的惡行，片中一名受害者葉萱（Maple Yip）為方力申女友。現年43歲的方力申，被視為娛樂圈的「億萬筍盤」，他於樓市高峰期曾斥4,450萬元買入元朗一幢3,300平方呎洋房，屋內藏有逾百件藝術品，故有指其身家過億。



方力申：父母喜歡該物業 遂購入與家人同住

方力申在2017年樓市高峰期，購入元朗錦綉大道1號首譽洋房，購入價約4,450萬元，以洋房面積3,365平方呎計，呎價約1.3萬元。當時方力申以首置名義入市，僅須支付4.25%印花稅、即約189萬元。方力申當時曾回應傳媒指，由於父母十分喜歡該物業，故決定購入與家人同住。據知其家中有多達百多件的藝術收藏品，包括名畫等。

方力申曾在社交平台展示其家中的收藏品。（IG@alexfongliksun）

元朗錦綉大道1號首譽，由宏安集團發展，設有16幢洋房，早在2007年落成，位置鄰近大型洋房屋苑錦綉花園。首譽的二手交投稀疏，對上一宗成交已是2021年4月份，屋苑平均每兩至三年才錄一宗二手買賣，近年成交呎價徘徊1.1萬至1.3萬餘元左右。

至於方力申購入的洋房，屬於全屋苑面積最大的三幢洋房之一。