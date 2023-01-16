姜濤買樓？維壹海景兩房1800萬易手　登記買家為姜濤

撰文：蔡偉南
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人氣男子組合MIRROR成員姜濤，早前多次透露想買樓置業，市場消息透露，西環維壹一個海景兩房單位，新近以1,800萬元易手，登記買家名字為姜濤，料以首置名義入市。

首置入市　須付60多萬稅項

上述單位為西環維壹中層單位，實用面積662平方呎，兩房間隔，望西九龍及昂船洲大橋一帶海景，新買家為姜濤 （KEUNG TO），與Viu TV男子組合MIRROR成員姜濤的中、英文名字相同，料為同一人。以成交價1,800萬元計，呎價約2.7萬元。

是次入市須繳付67.5萬元作為稅款，佔樓價3.75%，屬於首次置業人士的稅款，反映是以首置名義入市。至於上述單位原業主於2019年以近1,700萬元購入單位，現帳面獲利約100萬元或近6%。

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曾指想30歲前買樓　現提早七年達標

姜濤原本居於銅鑼灣，去年初被指搬入筲箕灣新居，他當時強調只是租住，並非置業。不過又透露有睇樓。

而姜濤過去亦曾經透露，想在30歲前儲到錢買樓，一層自住、一層收租，拍攝一個大製作MV然後退休及增肥。2021年的他更表示，「2022年的願望是早日買樓」。現年23歲姜濤可謂提早了七年達成目標，完成置業上車夢。

西環維壹有不少明星業主。

姜濤過去得獎歌曲？

作品的說話、Dear My Friend、蒙著嘴說愛你

姜濤曾參與演出之劇集及電影?

退休女皇、太平紋身店、超感應學園等

MIRROR哪位成員已經或有意買樓?

Jeremy已於2021年購入鑽石山綠置居單位，至於另一成員亦有參觀錦上路新盤

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