港置：3月將軍澳20個私樓屋苑破200宗成交　創十個月新高

二手交投稍回暖，香港置業研究部董事王品弟指，據土地註冊處資料顯示，3月將軍澳區20個私人屋苑錄214宗註冊，較2月的198宗增加約8.1%，連升四個月，並創十個月新高。由於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，3月註冊個案一般主要反映2月市況。

將軍澳區20個私人屋苑中，11個屋苑二手住宅註冊量按月報升，6個屋苑報跌，3個屋苑持平。報升屋苑中，天晉1期錄7宗註冊，較2月份的2宗增加2.5倍；怡心園錄12宗註冊，較2月的5宗增加1.4倍；領峯錄6宗註冊，較2月的3宗增加1倍。

3月份天晉1期錄7宗註冊，按月多2.5倍。

報跌屋苑方面，將軍澳中心錄10宗註冊，較2月的21宗減少約52.4%；東港城錄6宗註冊，較2月的12宗減少50%；峻瀅1期錄7宗註冊，較2月的11宗減少約36.4%。

至於20個私人屋苑排名，新都城3月二手住宅註冊量報32宗居首，較2月的21宗增加約52.4%；其次為維景灣畔25宗，較2月的22宗增加約13.6%；首都及將軍澳廣場同錄得15宗註冊，並列第三，其中首都較2月的11宗增加約36.4%，將軍澳廣場則較2月的14宗增加約7.1%。