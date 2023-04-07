靠祖父幹！母親代睇樓　阿爺出手擲562萬購葵芳閣贈孫兒｜多相

「靠父幹」成常態，近日有個案甚至出現「靠祖父幹」！葵芳閣一伙中層三房單位，新近以562萬元易手，據知單位是由一長者斥資購入贈予「乖孫」。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，新近成交為葵芳閣2座中層C室，實用面積473平方呎，可作三房間隔。單位業主去年8月以638萬元放盤，由於當時叫價稍進取，乏人問津，業主去年11月下調58萬至580萬元求售。

↓↓葵芳閣2座成交單位直撃↓↓

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至一個多月前，單位獲準買家還價至550萬元，業主起初不為所動，但準買家仍單方面先落訂，並加多12萬、至562萬元洽購，準買家更前往業主住所附近出示合約以表誠意，最終業主亦願意以562萬元成交，呎價11,882元，屬市價。

還價至550萬 業主不為所動

許偉業又透露，新買家為一家庭客，最初由母親代20歲的兒子睇樓，及後更由爺爺出手、斥資購入單位贈予「乖孫」，未知三代會否一同居住。而上址原業主於1985年45.3萬元購入單位，持貨近三十八年，近日有意套現才決定沽貨，現帳面獲利517萬元，單位期內升值逾11倍。

從相片可見，單位內櫳只有基本裝修，外望為開揚樓景。