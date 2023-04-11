新盤復活節4日假期錄65宗成交　近十年最靜

復活節長假期，不少市民外遊，未有全新盤推出，一手交投量回落。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去四日復活節長假期（4月7日至10日）錄約65宗成交，較去年復活節假期的約70宗，按年減少5宗或7%，亦為2013年以來、近十年最靜的復活節。至於單計周六、日兩天則錄28宗成交，按周大減九成。



21 BORRETT ROAD大宅1.5億沽

港島區超級豪宅、半山波老道21號21 BORRETT ROAD於復活節假期第一日（7日）沽出一伙，為12樓3號單位，實用面積2,193平方呎，屬四房間隔，以1.538億元連同兩個車位沽出，呎價約70,132元。

海茵莊園4日假期賣出9伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園於假期間合共賣出9伙，套現逾4371.15萬元，成交價411.9萬至573萬元，實用面積由203至321平方呎，屬開放式及一房間隔。其中，最貴一伙為2座22樓B3室，實用面積284平方呎，以573萬元售出，呎價20,176元。

恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE–Cabanna假期內連沽8伙，套現3,627.4萬元，成交價由445.19萬至472.34萬元，單位面積由306至317平方呎，同屬一房間隔。其中最貴一伙為D座5樓18室，實用面積306平方呎，以472.34萬元售出，呎價15,436元。

另外，華懋及港鐵（0066）何文田站上蓋瑜一第IC期，假期內沽出最後一伙三房一套連儲物室單位，為5A座1樓A單位，屬平台特色單位，實用面積891平方呎、連145平方呎平台，以2,617.2萬元沽出，成交呎價29,374元。