復活節市民外遊　十大屋苑4天長假期錄19宗成交　按年少64%

據中原地產統計，十大屋苑周末（8、9日）兩天錄得11宗成交，較上周末增加一宗或10%，而四天復活節長假期（4月7至10日）則合共錄得約19宗成交，較2022年復活節長假期的53宗成交，大減64%。

若以四天長假期計，十個屋苑均錄成交、且分布算平均，當中以鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、天水圍嘉湖山莊各錄3宗買賣佔較多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，整體市場氣氛正面，二手成交橫行發展，社會逐步踏上復常步伐，長假期內眾多市民外遊，令睇樓活動受影響，整體一及二手交投較淡，他預料4月份市場焦點仍落於新盤，二手交投難免受影響。

參考2022年的復活節長假期（4月15至18日），十大屋苑錄得53宗買賣；2021年的復活節長假期則為62宗。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城四天假期錄得3宗成交，包括太古城明宮閣中層E室，實用面積702平方呎，三房間隔，獲買家以1,198萬元承接，呎價17,066元。

原業主於2010年以575萬元購入，持貨十三年帳面獲利623萬元，升值近1.1倍。屋苑4月至今暫錄約8宗成交，平均成交呎價約17,493元水平。