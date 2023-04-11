恒地、新世界元朗大旗嶺住宅地申建單幢樓　涉345伙主打一房戶

本地發展商積極發展北部都會區土地儲備。恒地（0012）及新世界（0017）就元朗大旗嶺一幅住宅用地，向城規會申請放寬地積比率逾兩成，以興建單幢樓，提供345伙分層住宅。

鄰近蝶翠峰、尚悅、禮修村

上述項目鄰近私樓蝶翠峰、尚悅等，同時亦鄰近曾出現「爛尾樓」的禮修村。申請地點地盤面積約27,341平方呎，當中包括政府土地約2,530平方呎，地積比率擬由3.5倍，放寬22.48%至4.287倍，以興建一幢樓高25層的住宅大樓，以及一幢單層非住宅物業，用作零售商店及服務行業用途，該單層建築將提供一個綠化天台。

整個項目總樓面約117,201平方呎，當中住宅部分涉及約114,832平方呎，提供345伙。據項目標準樓層圖則，項目一層提供15伙，主要為一房單位；非住宅部分則佔2,368平方呎。

申請人為恒地、新世界高層人員

上述申請人為4家公司，其中兩間Onfine Development Limited及 Gainbo Limited，公司董事均為恒地高層。至於另外兩間公司Waygent Investment Limited及Magic Sign Limited，其公司董事則為新世界高層。

申請人認為，上述發展方案放寬地積比率，配合政府政策，並增加20%房屋供應，可更好地利用土地資源。