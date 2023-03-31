粉嶺坪輋農地申建35幢分層住宅　涉逾1.43萬伙　規模媲美嘉湖山莊

發展商繼續部署北部都會區的土地儲備。有財團最新就粉嶺坪輋的一幅大型農地及綠化用地，向城規會申請發展大型屋苑，提供14,325伙，整個屋苑規模媲美提供逾1.58萬伙的天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊。



上述申請地點為粉嶺坪輋丈量約份第77約及第84約多個地段及毗連政府土地，位於坪輋路以西、下山雞乙村的南面，周邊較近的建築物，包括打鼓嶺鄉村中心政府大樓、香港浸會園。整個地盤面積約182萬平方呎，現時屬「農業」及「綠化地帶」。

總樓面近726萬呎 設200安老院舍床位

上述地盤擬改劃為「住宅(甲類)」、「住宅 (甲類) 1 」，及「政府、機構或社區 」地帶，並以總地積比率約4.31倍發展。落成後提供35座樓高30至42層的分層住宅，及3座不多於4層的非住用建築，提供14,325伙及200個安老院舍床位。整個項目總樓面達約725.96萬平方呎，其中住宅樓面佔約693.89萬平方呎，非住宅部分佔32.07萬平方呎。

分期發展、預留土地發展學校

據規劃佈局圖，項目將分期發展，首期位於地盤東面，提供6座住宅大廈，剩餘期數則處於地盤的西面，涉及29座住宅大廈。而地盤西北面的用地，將會預留發展為學校。

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審視國家政策、香港長遠願景 申請人籲釋放發展潛力

申請人表示，上述發展方案審視了近期國家政策，如《粵港澳大灣區發展規劃綱要》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，當中發展重點為香港的發展定位，將要成為國際創新科技中心。

此外，申請人又指，同時審視香港長遠發展願景如《北部都會區發展策略》，認為在區域策略性層面上，以及在大政策的支持下，毗鄰深圳的新界北部將發展為國際創科中心，以維持香港及大灣區周邊城市的長遠經濟和社會發展需求。

有見發展方向所帶來的機遇，申請人希望能夠釋放申請地點的最大發展潛力，從而提供房屋供應，配合和支援「新界北部新市鎮」的長遠發展。