去年強拍申請較過去3年平均數低24%　今年首季僅兩宗

仲量聯行今天發布《香港住宅銷售市場綜述》指，據土地審裁處數據顯示，2022年接獲的強拍舊樓申請宗數，較2019至2021年的三年平均數字低24%。而今年截至3月份亦僅錄兩份強拍申請。



仲量聯行指，2023年財政年度私人房屋土地總供應量中，佔一半為私人發展重建項目，但近年透過強拍進行重建的步伐見放緩。2022年土地審裁處僅接獲22宗強拍申請，較2019至2021年的三年平均數字即29宗為低。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，強拍申請個案減少，部份原因是市場疲弱及不穩定因素，令發展商信心減弱及風險偏好下調，因而暫緩收購步伐。至於部份仍在積極搜羅重建機會的發展商，面對樓價下跌亦調低對收購成本的預期並暫停收購。

同時，舊樓業主大多數是長者，他們一般不願搬遷，亦不願接受低價收購，寕可持有物業待市況轉旺。因此，收購舊樓的難度增加。加上，具潛力額外增加總樓面面積的地皮，在過去數十年早已被收購及重建，近年該類地皮買少見少。李遠峰認為，政府須尋求新方法推動重建， 協調私人及公眾利益，以加快重建進程及增加私人房屋供應。

預期今年下半年強拍申請個案將回升

政府於2022 年的《施政報告》已建議措施加快強拍的申請程序。其中，更低的強拍申請的門檻和更大的彈性將有利進行中的收購。然而，在政府落實修訂細節之前，相信發展商將會採取觀望態度。今年截至3月份僅錄得兩份強拍申請。

仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，預期今年下半年隨著強拍條例正式放寬及市場氣氛回穩，強拍申請個案將會顯著回升。