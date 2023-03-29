樂風底價1.57億統一鴨脷洲舊樓業權　9個月完成強拍程序

由樂風集團夥拍新加坡房地產基金收購的鴨脷洲好景街26至28號及平瀾街2號舊樓項目，於今日早上（29日）進行強制拍賣，項目最終由發展商在無競爭對手的情況下，以底價1.57億元投得，成功統一業權。

樂風梁鎮峰：歡迎政府降低強拍門檻

樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，項目強拍由申請日起計僅用了約9個月便完成整個強拍程序，主要反映團隊努力結果及香港政府加快強拍重建程序的決心。集團歡迎政府降低強拍門檻及進一步簡化強拍程序的建議，有助解決舊樓老化問題及加快舊區重建，同時亦為集團帶來更多市區舊樓收購合併的機會。

提供70伙 總投資額8億

梁鎮峰又指，該項目將與毗連地盤合併重建，合併後地盤總面積約4,000平方呎，將以地積比率約9倍發展，興建一幢樓高約20多層的住宅，提供約70伙，主打一及2兩房，由於項目前臨海濱長廊，享有開揚海景，項目擬設計更多提供平台、天台、連空中花園的特色單位。他又透露，整個項目總投資額約8億元，預計以樓花形式推售，並在3年內落成。

樂風集團夥拍新加坡房地產基金 SC Capital Partners收購鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目。前排右為樂風集團投資管理總監梁鎮峰。

上述強拍項目為好景街26至28號及平瀾街2號，涉及兩個地段，現為兩幢五層高的商住舊樓，地下為舖位，樓上1樓至5樓為住宅，同樣於1965年落成。上述重建地盤面積約2,400平方呎，如以地積比9倍重建，可建樓面約2.16萬平方呎。

資料顯示，樂風集團夥拍新加坡房地產私募股權投資公司 SC Capital Partners，在2月份斥資約4.18億元，收購鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號的大部分不可分割業權，計劃重建為住宅項目。

當時發展商表示，整個重建地盤面積約4,000平方呎，規劃為「住宅 （甲類） 」地盤，總可建樓面約35,000平方呎，預計整個地盤的總收購價約4.18億元，每呎樓面地價約11,943元。反映上述強拍申請還未包括平瀾街4A號的舊樓地盤。