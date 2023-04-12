啟德天瀧公布樓書　全盤566伙主打三、四房戶　最快本月招標

由恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋集團、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產六間發展商合作的啟德天瀧，上月已獲批預售，今日（12日）公布樓書，涉及566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。



本月率先推大單位招標

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝今表示，最快本月率先以招標方式推出天瀧海景大單位，戶型屬三房或以上。至於一房單位不排除以價單形式推售。設於尖沙咀H ZENTRE的示範單位及售樓處已完工，預計本月對外開放。

左起：恒基營業(二)部副總經理李菲如、恒基董事及營業(二)部總經理韓家輝、呂元祥建築師事務所(RLP)副主席呂慶耀、恒基營業(二)部副總經理倫國新

據樓書資料，天瀧由7幢高座大樓、一座低座組成，全盤提供566伙，每層一至四伙不等，實用面積由351至1,942平方呎，涵蓋一房至四房，不設兩房單位。

當中，一房單位的實用面積351平方呎，共160伙，佔約28%，集中在3座2樓至33樓的C及D室、6座2樓至33樓的C及D室、8座5樓至31樓C及D室。一房單位採開放式廚房、連露台，浴室須經由睡房進入。

最大面積近二千呎、連超長平台

三房單位的實用面積由635至1,117平方呎，共192伙，佔約34%；四房的面積由1,173至1,428平方呎，共208伙，佔約37%。

另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942平方呎，連180至425平方呎平台，佔約1%。項目逾70%為三房或以上戶型。發展商指，若以樓面面積計算，86%單位向海。

全盤最大一伙位於1座33樓A室，面積1,942平方呎，四房三套房連工人套房，設有私人升降機大堂及面積425平方呎超長平台。

全盤最大一伙位於1座33樓A室，室內面積近2000呎，連超長平台。（樓書圖片）

設409個車位 明年9月落成

據呂元祥建築師事務所（RLP）副主席呂慶耀表示，項目近七成單位可望維港景，大部分單位設逾3米闊的流線型露台。他又指，為提高私隱度，每層僅一至四伙，逾七成單位可享有私人電梯大堂。

項目設有409個車位，據知購買大單位的買家可優先認購車位。項目預計落成日期為2024年9月30日。

資料顯示，天瀧位處的啟德跑道區4C區2號地皮，由六大發展商合財團於2019年5月以125.9億元奪得，為每呎樓面地價19,636元，為當時啟德呎價新高水平。

↓↓天瀧戶型分布↓↓