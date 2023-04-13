山頂馬己仙峽道屋地50億易手　本港屋地史上第三貴

山頂錄貴重屋地成交，由陸佑家族持有逾七十年的山頂馬己仙峽道屋地，據知已獲財團以50億元購入，造價屬本港屋地有史以來第三高，每呎樓面地價逾10萬元。



上述由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有馬己仙峽道30至38號屋地，於今年2月委託測量師行進行放售，地盤面積約66,650平方呎，當時已有指屋地獲本地財團洽購至尾聲，市傳作價逾43億元。

據消息指，屋地已獲財團以50億元購入，以買賣公司形式易手，每呎樓面價約10.42萬元。

山頂馬己仙峽道30至38號地皮，現為金馬倫大廈，1951年建成。（網上圖片）

項目現時為金馬倫大廈，早於1951年建成，樓高3層，設有3類戶型，面積約1,800至2,300平方呎。據了解，上述項目早於2019年委託測量師行放售，當時叫價曾達50億至60億元，惟之後被收回。

上述屋地造價為本港屋地有史以來第三高，排首位仍然是壽山村道39號屋地，由華潤置地2018年向周壽臣家族後人購入，作價逾59億元，樓面呎價約8.6萬元。其次為山頂何東花園，2015年由「重慶李嘉誠」張松橋向何東後人購入，作價51億，張松橋其後將之重建成兩幢超級洋房。

為20世紀初華人企業「四大天王」

「錫礦大王」陸佑為著名的實業家、金融家、慈善家，早於1917年逝世。陸佑二十世紀初始在東南亞華人企業中，享有「四大天王」的美譽，與「萬金油大王」胡文虎等齊名。陸佑早年開發錫礦、橡膠、椰子、咖啡、水泥等工業，事業遍布星馬各地。