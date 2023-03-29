中資紅磡甲廈祥祺中心被接管　2016年內地富商陳紅天45億購入

市場再有大額甲級商廈被接管淪為銀主盤。由深圳祥祺集團持有、於2016年以45億元買入的紅磡祥祺中心A座及B座甲廈，消息指最新淪為銀主盤，被恒生銀行委任會計師樓羅兵咸永道作為接管人接收。《香港01》記者就上述事宜向恒生銀行及羅兵咸永道查詢，惟暫未獲回覆。



市場流出一張接管祥祺中心的通告，指紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座及B座甲級商廈、連同155個車位、8個電單車位等一籃子抵押資產，將被接管。任命接管的銀行為恒生銀行，而負責接管程序則為會計師樓羅兵咸永道的蘇文俊及莊日杰。資料顯示，二人為會計師樓合伙人，過去曾多次進行貴重物業接管的工作。

2016年天價買入山頂大屋 呎價22.8萬全球最貴

深圳祥祺集團董事長為內地富商陳紅天，在2015年起開始大手買入香港貴重物業，如在2016年6月以21億元天價向莊士機構國際（0367）購入山頂歌賦山道15號豪宅項目，樓面呎價高約22.8萬元，料創全球住宅呎價新高。

及後在同年7月，祥祺集團又以45億元，向會德豐買入上述祥祺中心A座及B座甲級商廈（前稱One HarbourGate東座），成交呎價約1.6萬元。

曾反問哪一幢著名商廈沒有抵押貸款

不過在2018年11月，陳紅天突然要求為山頂大屋提早一年找清尾數，更向發展商表明裝修驗樓統統不要，因此莊士機構國際亦減價7,000萬元完成交易。與此同時，當時祥祺中心亦被陳紅天用於抵押貸款，當時陳紅天回應傳媒表示屬正常融資安排，更反問「你問問香港有哪一幢著名商業大廈沒有抵押貸款呢？」。當時又透露大廈幾乎全數樓面已租出，每年回報約3至4厘。

傲璇OPUS超級豪宅傳被接管 市值6.8億

此外，陳紅天亦擁有東半山超級豪宅傲璇OPUS 5樓單位，該單位實用面積5,154平方呎，在2015年8月以3.87億元買入，呎價7.5萬元。市場消息透露，該豪宅物業亦被接管，市值高達約6.8億元。