天瀧月底前推至少114伙　明開放示範單位予傳媒參觀

由恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋集團、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產六間發展商合作的啟德天瀧，昨公布樓書後，恒基董事及營業（二）部總經理韓家輝今日（13日）表示，項目以向海大單位為主，首階段將以招標方式推售前排單位，預計最快4月底至5月初推出首張銷售安排，料涉及不少於114伙。



設逾7萬呎會所連園林

此外，本周將開放天瀧的展銷廳予代理參觀，下周五舉行「VIP之夜」。至於示範單位明天率先開放予傳媒參觀，最快下周末對外開放，包括三房至四房戶型各一伙。

恒基營業（二）部副總經理李菲茹表示，項目會所「Club Knightsbridge」是以「Sparkle Luxury」為設計主題，以金色色系作主調。項目會所連園林空間佔地逾7萬平方呎，將提供逾30種會所設施，包括宴會廳、50米戶外泳池、25 米室內恆溫池、健身室、英倫主題兒童遊戲室，美容按摩間及桌球室等。

恒基董事及營業(二)部總經理韓家輝、恒基營業(二)部副總經理李菲茹

天瀧全盤涉及566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。項目設有409個車位，預計落成日期為2024年9月30日。

資料顯示，天瀧位處的啟德跑道區4C區2號地皮，由六大發展商合財團於2019年5月以125.9億元奪得，為每呎樓面地價19,636元，為當時啟德呎價新高水平。

↓↓天瀧戶型分布↓↓