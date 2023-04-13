白石角University Hill 樓書曝光　涉607伙　標準戶最細217呎起

新地（0016）白石角University Hill今（13日）公布樓書。據樓書，項目由5座住宅大廈組成，分1、2、3、5A及5B座，每座11至12層高，合共607伙，每層約9至11伙。

其中標準戶佔85%，戶型涉及9種，涵蓋開放式至三房，實用面積由217至640平方呎。另外，連平台或天台特色單位佔約15%，實用面積由約206至851平方呎。

其中，標準戶方面，開放式的實用面積由217至229平方呎：一房實用面積由287至318平方呎；一房連書房實用面積376平方呎。

１座2至11樓的平面圖。當中A2室面積217平方呎，為標準戶中最細。（樓書圖片）

兩房面積由402至457平方呎；兩房連儲物室面積441至456平方呎；三房面積531平方呎；三房連化妝室的面積580平方呎；三房套實用面積628至640平方呎。

全盤標準戶最細單位，位於1、2座的A2室，面積217平方呎、開放式間隔。入屋右邊即為浴室，開放式廚房設於廳區中間，外連露台。

新地代理總經理胡致遠表示，以標準單位計，兩房或以下戶型佔全盤約九成，餘下少量屬三房。其中兩房單位比例佔逾五成。他又指，明日將率先開放一個兩房交樓標準示範單位予傳媒參觀，首批單位定價未有定案，亦未必可涵蓋上述全部九種戶型。

屋苑的住宅停車位的162個。