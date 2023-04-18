天瀧最快月底推114伙招標　邀藝人李施嬅演奏綱琴

由恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋集團、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產六間發展商合作的啟德天瀧醞釀推出。恒基董事及營業（二）部總經理韓家輝今日（18日）表示，項目本周五（21日）將舉行「VIP之夜」率先開放示範單位予VIP參觀，周末即對外開放。發展商今日又邀得藝人李施嬅演奏綱琴。

藝人李施嬅：買樓從未蝕錢

發展商今日邀請藝人李施嬅即場表演綱琴，李施嬅透露，十多年前已有買樓投資，目前在港持有一個單位作投資，另在美國及新加坡亦有物業。她笑指自己過往投資物業從來「冇蝕錢」。她又認為香港是福地，看好樓市發展，估整體樓「穩陣」，而她自己目前仍租樓住，故有意再在港置業，特別偏好有海景的大單位，「一定要有海景，可以舒緩工作壓力」。

左起：會德豐黃光耀、藝人李施嬅、恒地韓家輝

韓家輝透露，最快下周公布天瀧的銷售安排，本月底以招標形式推售三至四房大單位，料首批不少於114伙，定價將參考啟德區內的成交，強調將以市價推出。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，天瀧的會所Club Knightsbridge設有4大宴客空間，包括主宴會廳 「海鑽廳」，設有三角鋼琴的前廳「天籟廳」，戶外燒烤區「四季薈」，提供高級鐵板燒設備。

全盤566伙 主打三房以上大單位

天瀧全盤涉566伙，面積由351至1,942平方呎，逾七成為三房以上戶型。項目設有409個車位，預計落成日期為2024年9月30日。資料顯示，天瀧位處的啟德跑道區4C區2號地皮，由六大發展商合財團於2019年5月以125.9億元奪得，為每呎樓面地價19,636元，為當時啟德呎價新高水平。

↓↓天瀧戶型分布↓↓