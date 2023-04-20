新地啟德天璽．海6月招標　天璽．天或下半年登場　合共逾1900伙

新地（0016）昨公布白石角University Hill 首張價單後，今日（20日）即為旗下兩個啟德項目進行命名，其中，鄰近港鐵啟德站的協調道10號名為「天璽．天」（Cullinan Sky），涉1,490伙；至於跑道區的承豐道26號則命名為「天璽．海」（Cullinan Harbour），涉439伙。

天璽．海已獲批預售文件 最快6月招標

新地副董事總經理雷霆表示，天璽．海已獲批預售文件，料最快6月以招標形式推出；而天璽．天則仍在待批預售。他預告，兩項目的定價均會參考同系九龍站天璽的成交。他又指，選擇今日為兩盤命名，並非為截擊其他發展商，對兩盤有信心。

左起：新地胡致遠、雷霆、陳漢麟

天璽．天地皮251億投得 為「天價地王」

其中，鄰近港鐵啟德站的協調道10號天璽．天，涉1,490伙，分兩期發展，第一、二期分別涉906伙及584伙，兩期同樣預計在2025年6月落成。

新地代理總經理胡致遠表示，天璽．天屬區內最高住宅，設有商場，住戶可經商場直落港鐵站。項目的第一期佔906伙，標準戶型涵蓋開放式至四房間隔，預計今年第三季可獲批預售文件。

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。

雷霆指，兩啟德項目的定價均參考同系九龍站天璽的成交。

天璽．海最大特色戶逾4600呎

至於位於跑道區的承豐道26號天璽．海，鄰近另一新盤天瀧，同望向維港方向，涉及439伙，分兩期發展。第一、二期分別提供256伙及183伙，預計於2025年10月及12月落成。地皮於2019年由新地以112.6億元奪得，每呎樓面地價約1.73萬元。

新地代理總經理陳漢麟表示，天璽．海位處臨海，主打大單位，佔約七成為四房分層戶，實用面積約1,100至2,200平方呎，另設23伙特色單位，8伙連私人泳池，最大一伙特色單位實用面積逾4,600平方呎。

參考新地過去多個樓盤均用上「璽」字，如南昌站匯璽、大角咀瓏璽、九龍站天璽。據知，是次天璽．天取名是由於項目屬啟德區內最高的住宅建築物；至於天璽．海取名是因其位於跑道，臨海而建。