University Hill 設專才回贈7%　首張價單75伙受惠

新地（0016）白石角University Hill 今日（19日）公布首張價單123伙，折實平均呎價16,288元，較第一期Silicon Hill去年5月的首批均價平近7%，折實售價由437.2萬元起，亦較第一期的入場門檻平「一球」。此外，發展商設「科研專才／學術人才現金回贈」吸引專才入市。



須用建期付款、購指定單位

是次發展商為University Hill提供4種付款方法，即供最多折扣15%。另外特設「科研專才／學術人才現金回贈」，此僅適用於以建築期付款購買指定單位的買家。相關指定單位涉75伙，佔今日公布的首張價單單位的約六成。

若果買家或其親屬符合科研專才／學術人才條件，即可在付清樓價後獲得相等於樓價5%的現金回贈。

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據價單顯示，科研專才包括「其現時僱主的註冊地址位於香港科學園」；或「其現時僱主的名稱包含科研 / 研究、科學、科技、創新、醫學、醫療、生物、基因、智能、晶片、數碼、電腦、環保或能源字眼之人士。

至於學術人才，則指「持有證書、文憑、副學士學位、學士學位或以上學歷」，相信大部分買家均符合相關要求。

此外，採用建築期付款的買家，除了可獲上述「科研專才／學術人才現金回贈」外，亦有機會獲得相等於樓價2%的「置安心．利息補貼現金回贈」，即合共7%現金回贈。

假如買家採用最高直減折扣10%的「B1靈活付款計劃」購買指定單位，並在付清樓價後獲得上述兩項現金回贈，實際樓價料較採用即供最高15%折扣更低。

參考University Hill首批123伙，涵蓋一至三房戶型，實用面積由273至640平方呎，以最高折扣15%計，折實售價由437.24萬至1,114.68萬元，折實呎價由13,518元至19,321元。整批折實平均呎價16,288元，較第一期Silicon Hill的首批均價平近7%。

University Hill的示範單位明日對外開放，本周末起收票，或最快下周首輪銷售。

University Hill 由5座住宅大廈組成，分1、2、3、5A及5B座，合共607伙。其中，全盤標準戶佔85%，提供9種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由217至640平方呎。至於連平台或天台特色單位佔約15%，實用面積由約206至851平方呎，項目預計關鍵日期為2024年6月15日。