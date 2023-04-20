建造業人手短缺　龍漢標：培訓新血難救近火　應精簡輸入勞工措施

建造業人手短缺，地產及建造界立法會議員龍漢標指，縱然加強現有工人的培訓和吸引更多新血入行，遠水不能救近火，建議政府當局盡快推出精簡的輸入勞工措施，同時提供適當配套，讓獲批工作簽證的建造業工人盡快完成指定的安全訓練課程以獲取「平安卡」。



龍漢標在社交平台發帖文，引述建造業議會《建造業人力預測》指，在專才、技術人員及工友層面今年欠缺人手約為5％至15%，到2027年人手短缺將會惡化至欠缺15％至20%，當中欠缺熟練或半熟練工人由今年約1萬人增至2027年約4萬人，部分工種在未來幾年持續嚴重短缺人手達25%及以上，情況令人憂慮。

龍漢標。（資料圖片）

他指，輸入勞工的目的是補充本地勞工的不足，並不是用來取代本地勞工。業界並非要求為所有工種輸入勞工「開綠燈」，而是要根據不同工種的實際需要，有針對性地適當輸入勞工。

對於透過吸納失業青年加入，以紓緩建造業人手不足並同時解決青年就業問題。龍漢標認為，不少工種要經過專業培訓和通過工藝測試，即使有青年人入行，都只能註冊為普通工人，未能即時註冊為熟練或半熟練工人，未能解決短期內的人手不足問題。

2027年建造業人手短缺將惡化至欠缺15％至20%。（廖雁雄攝）

他又認為，現時現行「補充勞工計劃」關卡多多，由2017年至2022年六年間，「補充勞工計劃」下建造業申請輸入勞工人數超過4,600人，但同期獲批輸入的勞工人數只有略多於1,500人，即是獲批人數只有大約三分之一。

他認為，即使加強現有工人的培訓和吸引更多新血入行，仍遠水不能救近火，為了解決燃眉之急，政府當局應盡快推出精簡的輸入勞工措施，同時要提供適當配套，讓獲批工作簽證的建造業工人能盡快完成指定的安全訓練課程，以獲取「平安卡」，並且盡快讓他們進行工藝測試，以便可以按照法例規定進行「專工專責」的指定工種分項工作。