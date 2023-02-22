財政預算案｜梁志堅：調整印花稅好過冇　龍漢標對不撤辣感失望

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》，強調樓市「辣招」維持不變，不過將調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，樓價200萬至1,008萬元的住宅單位所涉稅款將調低，預計首置買家可慳稅數萬元。



辣招屬非常措施 應重新審視

立法會地產及建造界議員龍漢標今表示，歡迎政府調整物業從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，但對於推行多年的各項樓市需求管理措施、即樓市「辣招」維持不變，感到非常失望。

龍漢標指，現時外圍和本地的經濟環境均已經跟十三年前推出「辣招」時完全不同，去年住宅物業市場顯著調整，交投量大幅縮減近四成、至大約4.5萬宗的低水平。他認為，「樓市辣招」屬於「非常時期的非常措施」，政府應該重新審視這些「辣招」，作出適度的放寬、甚至撤銷，才可以讓樓市「鬆綁」，加速經濟復甦。

至於地產建設商會（地建會）執委會主席梁志堅表示，雖然政府未有為樓市「減辣」，但就從價印花稅作出調整，總算「好過冇」，又指對未有「減辣」感失望。

梁志堅：調整從價印花稅「好過冇」

梁志堅續指，始終自己以發展商身份看待政策，但政府則綜合整個社會、經濟的因素訂定政策，因此尊重政府決定。不過他認為，樓市「辣招」推出已久，最初成功為政府庫房帶來豐厚收入，惟現時已大幅減少，認為辣招「名存實亡」。

他又指，其實政府可以彈性處理，就算現時撤回樓市辣招，若市況出現大幅上升，屆時也可再重新出招。不過他認為，香港樓市已不會再如過去般出現倍升，故政府毋須擔心出現炒賣。對於政府調整從價印花稅，梁志堅相信對上車用家「有少少幫助」，估計面積300至500平方呎的單位最受惠。不過對於外來人才來港未必有幫助。