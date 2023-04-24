連詩雅結婚｜陳家樂曾斥半億購何文田傲玟　一原因終棄購離場

連詩雅（Shiga）和陳家樂今日（4月24日）正式拉埋天窗，於尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，未知二人是否已準備好婚後愛巢。回看三年多前，陳家樂曾豪斥逾半億元購入何文田豪宅傲玟，惟項目因發展商財政問題，交樓日期一再延遲，陳家樂最終選擇終止交易。



傲玟由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有及發展，翻查資料，陳家樂於2019年11月斥約5,045.2萬元買入傲玟2座中層B室，實用面積1,425平方呎，成交呎價35,405元，並估計於2020年中已付清全數樓價，用首置名義入市，涉及稅款約214萬元。

不過，事隔一年，據成交記錄冊資料，該單位於2021年8月10日已列為取消交易，意味陳家樂放棄購入單位。

+ 5

據了解，傲玟當時因一再延遲交樓，陸續有小業主決定放棄交易，而發展商亦曾公布受影響之買家可選擇取消交易，並會按照買賣合約之條款，退回訂金及利息補償，惟未知陳家樂取消交易可否獲退回相關款項。

屬英皇娛樂旗下藝人的陳家樂，2020年曾年向媒體透露，指與家人合資買入何文田傲玟，作為自住之用，並透露與公司續約，獲得老闆楊受成預支八位數字，一圓其置業夢。

何文田傲玟入伙日期累積延後了二十二個月，歷多番波折，原於去年9月獲批滿意紙，可以交樓，並於11月重新啟動新一輪銷售。不過，同月，又傳出項目被會計師事務所羅兵咸永道接管，暫停現樓開放及銷售安排，至今未有新進展。