大新銀行副CEO王伯凌3080萬沽貝沙灣　帳賺1.2倍

貝沙灣再錄名人沽貨，據消息指，大新銀行（2356）副行政總裁王伯凌或相關人士，新近以約3,080萬元沽出貝沙灣4期8座高層A室，實用面積1,046平方呎，連車位，成交呎價29,446元。

據了解，王伯凌或相關人士於2004年底斥約1,385萬元購入上址，持貨至今逾十八年，現帳面獲利1,695萬元，期內升值1.2倍。

貝沙灣近月連錄名人出貨，如有「中國快餐教父」之稱的百勝中國前主席兼行政總裁蘇敬軾以3,925萬元沽出2期3座中層A室，單位實用面積1,366平方呎，連一個車位。

此外，人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席及行政總裁鄧鉅明或相關人士，近日亦以約7,600萬元沽出貝沙灣一伙全海景四房單位；至於星夢娛樂前行政總裁、無綫（TVB）前助理總經理余詠珊丈夫何哲圖，則以約3,300萬元沽出同屋苑一個三房單位，均大幅獲利離場。

至於前新聞主播趙海珠及丈夫陳昊言持有的貝沙灣1期8座低層B室，新近被中資銀行接收，淪銀主盤，並以4,600萬元不連車位放盤，單位實用面積1,552平方呎，屬四房間隔望海景，連約243平方呎私人平台。