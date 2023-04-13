余詠珊丈夫、星夢前CEO何哲圖3300萬沽貝沙灣　勁賺逾1300萬

市場再有名人沽貨。據市場消息指，星夢娛樂前行政總裁、無綫（TVB）前助理總經理余詠珊丈夫何哲圖，新近以3,300萬元沽出貝沙灣一伙三房單位，帳面大賺逾1300萬元。

是次成交單位為貝沙灣6期8B座低層A室，實用面積1,340平方呎，屬三房間隔，可望極開揚海景。據知，單位最初連車位以4,200萬元放盤，及後以3,300萬元沽出，呎價24,627元，即減價900萬或21%。

據知，上述單位由無綫前助理總經理余詠珊，及其丈夫、星夢娛樂前行政總裁何哲圖於2007年聯名購入，作價1,974.8萬元。及後余詠珊在2018年「甩名」，並改由丈夫何哲圖以個人名義持有。持貨至今約十六年，現帳面獲利1,325.2萬元，單位期內升值67%。

何哲圖及余詠珊二人均曾為無綫電視高層，余詠珊更有「綜藝橋王」之稱，先後任職無線電視、亞洲電視、有線電視等機構，參與製作多個經典綜藝資訊節目，如《今日睇真D》、《亞洲先生競選》、《尋找他鄉的故事》、《志雲飯局》等。

而二人離開無綫後，余詠珊創立製作公司「好好製作」，更與HOY TV合作推選秀節目《就是青春》，至於何哲圖則創立音樂廠牌「星演國際」。