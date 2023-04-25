University Hill周六首輪賣160伙　折實437萬起　暫收逾6000票

新地（0016）旗下白石角University Hill落實本周六（29日）首輪銷售160伙，折實入場價由437.24萬元起，於本周四（27日）下午1時截票。

新地副董事總經理雷霆今表示，首輪銷售單位有150伙以價單方式推售；另10伙特色戶招標。項目至今暫收逾6,000票，以首輪賣160伙計，超額認購約39倍。

新地代理總經理胡致遠表示，以價單形式發售單位，戶型涵蓋一房至三房，折實售價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357元至19,321元。整批單位市值約10億元。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠

首輪五成單位設「科研專才／學術人才現金回贈」

當中，入場單位為5B座15樓A1室，屬一房間隔，折實售價437.24萬元；另最平呎價的單位為3座2樓A3室，屬兩房間隔，折實呎價13,357元。周六首輪開賣的單位中，有約五成設有5%樓價的「科研專才／學術人才現金回贈」。

銷售安排方面，首輪銷售設有A組大手時段，購買兩至四伙可優先揀樓；其次為選購一伙三房戶的買家；另設B組散客，可購買不多於兩伙。

University Hill至今已先後推出三張價單，合共涉245伙。