University Hill加推61伙　入場折實556萬起　33伙設5%專才回贈

新地（0016）本周三公布白石角University Hill首張價單後，今日（21日）再加推全新一張2號價單，提供61伙，折實平均呎價為16,168元，入場單位折實555.61萬元起。

新地代理總經理胡致遠表示，該批加推單位戶型涵蓋兩房至三房，當中兩房及三房單位分別佔52伙及9伙，實用面積380至531平方呎，折實售價555.61萬元至930.56萬元，折實呎價13,357元至18,731元。

University Hill位於擬建的東鐵線新增車站旁。（資料圖片）

新價單折實均價較首張平0.7%

入場單位為5B座2樓A2室，實用面積413平方呎，屬兩房間隔，折實售價555.61萬元，折實呎價約13,453元。當中， 第二號價單有33伙設有5%樓價的「科研專才/學術人才現金回贈」。胡致遠又指，項目自昨日對外開放示範單位，已錄得超過2,500參觀人次。

參考項目本周三公布首張價單涉及123伙，折實平均呎價16,288元。即今次加推的61伙單位，其折實平均呎價較首批平0.7%。

為配合項目銷售，Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，如買家不選擇家具優惠套餐，可獲1萬元折扣優惠。