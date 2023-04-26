荃灣如心酒店100間房改青年宿舍　海景雙人房月租5000元有找

民政及青年事務局今日（26日）向香港菁英會批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第二個項目，位於華懋集團旗下荃灣西如心酒店，名為「Home2 Youth Hostel」，涉100間房間、最多200個宿位，設煮食設施等公用設施。每個宿位每月租金由4,680元起，個別海景雙人房月租達4,980元。



民青局表示，為協助青年發展，進一步支援青年的住屋需要，行政長官在2022年《施政報告》中宣布政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在五年內提供額外約3,000個宿位。局方在今年3月已批出首個項目。

蔡宏興：滿足居住需求、支援年輕人裝備自己

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團透過荃灣西如心酒店與香港菁英會合作推出青年宿舍，既滿足年輕人居住需求，亦提供支援助他們裝備自己、實踐理想，並推動青年人為社區作出貢獻，切合集團平衡「人、繁榮、環境」的三重基線。

資助計劃下第二個獲批的青年宿舍項目位於荃灣西如心酒店，共有100間房間，可提供最多200個宿位，並設有煮食設施等公用設施。項目由香港菁英會與華懋如心酒店集團合作推出。

局方表示，項目的其中一個特色是透過為青年租戶提供工餘進修機會，增強青年的技能和提高他們就業及創業的機會，並透過香港菁英會的網絡，推動青年加深對國家歷史文化藝術的認識。香港菁英會亦和如心酒店合作，讓青年租戶可以相宜的價格使用酒店的部分設施。

據Home2 Youth Hostel的網頁資料，項目位於荃灣西如心酒店內的部分樓層。

單人總資產淨值上限38萬

Home2 Youth Hostel每一間房平均面積400平方呎，提供兩個宿位，每宿位的基本租金由4,680元至4,980元，已涵蓋水、電及寬頻上網服務，外望藍巴勒海峽或荃灣市景。

申請資格方面，申請人必須為年滿18歲、但未滿31歲的在職人士，單人申請者的收入水平上限為25,000元，及總資產淨值上限為380,000元，雙人申請者以上限雙倍計算。而且申請人不可擁有任何在香港的住宅物業。

大床房A型 基本月租：$4,680/宿位

大床房B型 基本月租：$4,900/宿位

海景雙人房 基本月租：$4,980/宿位

街景雙人房 基本月租：$4,680/宿位