港島南岸第4期今命名「海盈山」　兩期合共800伙　主打兩、三房

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期今日（27日）命名為「海盈山」（LA MONTAGNE)，項目分兩期、提供800伙，主打兩、三房戶型。其中，4A期擬5月份進行銷售。



定價參考南區豪宅 揚海均價逾3.6萬

港島南岸第4期「海盈山」分為4A、4B兩期，合共提供約800伙，設兩幢、各35層高的住宅大廈，以及一個3層高的平台，總樓面面積約63.8萬平方呎。4A期及4B期，分別涉432及368伙，戶型包括一房至三房間隔，預計分別於2025年3月中及5月底落成。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目定價將參考港島南區豪宅、以及港島南岸第二期揚海，目前揚海平均成交呎價逾3.6萬元。他又指，海盈山早前已獲批預售文件，將先推出4A期，爭取在5月份進行銷售。項目展銷廳及示範單位已接近完成，將於短期內登場。

湯耀宗又指，「海盈山」的名字指項目位置優越，向海迎山，英文名字則指山巒。

標準一房面積最細389呎起

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目戶型包括一房至四房，以及特色戶，實用面積351至2,291平方呎，主打兩房及三房戶。

其中，一房佔48伙（389至403平方呎）、兩房佔465伙（484至680平方呎）、三房佔192伙（658至965平方呎）、四房佔64伙（1,204至1,517平方呎），特色戶佔31伙（351至2,291平方呎）。項目不設開放式單位。

湯耀宗又認為，目前經濟正在復常，息口有望見頂回落，利好因素有助樓市發，有信心項目受市場歡迎。被問及中港通關後，會否預計有更多內地客入市，他表示，早前揚海的買家主要為區內客、港島上班人士及投資者。

太古地產董事 – 住宅業務杜偉業則表示，目前市場對住宅有需求，對樓市前景樂觀。至於信和置業執行董事田兆源表示，近年政府推動「躍動港島南計劃」，認為黃竹坑已轉型為商貿區，將吸引不少跨國企業及藝文產業進駐。

據資料，4A期及4B期分別於去年11月及12月已獲批預售樓花同意書。整個第4期的補地價金額逾67.57億元，每呎樓面補價10,587元，屬港島南岸各期數中，每呎補地價最高。